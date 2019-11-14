Türkiye, EURO 2020 finallerinde!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi.



Zorlu mücadele 0-0 sona verdi ve A Milli Takımımız, son maç öncesinde EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.



A Milli Takımımız, karşılaşmada en net gol pozisyonunu 30. dakikada Burak Yılmaz ile yakaladı. Ancak Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti. Maçın 52. dakikasında Burak Yılmaz'ın, 90+2. dakikasında ise Yusuf Yazıcı'nın orta şut karışımı topları direğe takıldı. İzlanda ise 82. dakikada kullandığı kornerde büyük tehlike yarattı. Ağlara gitmek üzere olan topu Merih Demiral çizgiden çıkardı ve İzlanda'nın umutlanmasına izin vermedi. Çalan son düdükle birlikte ise EURO 2020 biletini resmen almış olduk.



Bu beraberliğin ardından A Milli Takımımız 20 puana ulaştı ve EURO 2020 hayalini gerçekleştirdi. İzlanda da puanını 16'ya yaptı.



EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız son maçını 17 Kasım Pazar günü TSİ 22:45'te Andorra deplasmanında oynayacak.









ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK



2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Fransa mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak hastalığı nedeniyle aday kadroya çağrılmayan Kenan Karaman'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı. Beraberliğin EURO 2020'ye katılmaya yeteceği İzlanda karşılaşmasında Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine ilk 11'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'na şans verdi.



Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.







MİLLİLER, 5 YIL SONRA YENİDEN TT STADI'NDA



A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

