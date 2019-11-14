Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şenol Güneş yine tarih yazdı

Şenol Güneş A Milli Takımımızı, hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Spor / 14 Kasım 2019 Perşembe 21:59
Şenol Güneş yine tarih yazdı

Türkiye'nin en önemli teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, kariyerine bir başarı daha ekledi. A Milli Takımı 2002'de Dünya Kupası'na götüren Güneş, bu kez EURO 2020'ye katılmayı başardı.

BİR İLKE İMZA ATTI

Lucescu'dan kadro olarak olmasa da mental açıdan yıpranmış bir takım alan 67 yaşındaki hoca, kısa sürede büyük işlerin altına imza attı.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda ve Arnavutluk gibi dişli takımlarla aynı grupta yer alan Güneş'in öğrencileri şahane bir performans gösterdi.



Fransa'dan 2 maçta 4 puan çıkaran Türkiye, tarihinde ilk kez bir turnuvaya bu kadar kolay katıldı. 9 maç sonunda 20 puan toplayarak ilk 2'de yer almayı garantileyen A Milli Takım, son hafta oynanacak maçların arından ya lider ya da ikinci olarak 2020'nin yolunu tutacak.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, 15 yıl sonra geri döndüğü A Milli Takım görevini de hakkıyla yapmaya devam ediyor.

Şenol Güneş A Milli Takımımızı, hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam olarak tarihe geçti.



Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri kimler? Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri kimler? Tarihi zaferin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama! Tarihi zaferin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama! Merih Demiral'dan EURO 2020'yi getiren kurtarış! Merih Demiral'dan EURO 2020'yi getiren kurtarış! Şenol Güneş yine tarih yazdı Şenol Güneş yine tarih yazdı Türkiye, EURO 2020 finallerinde! Türkiye, EURO 2020 finallerinde!

Avrupa ŞampiyonasıDünya KupasıMilli TakımA Milli TakımıŞenol Güneş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar