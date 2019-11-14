Golle birlikte gelen dans gösterisi

Yaşar Çuvalcı adlı Trabzonspor taraftarının Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a penaltıdan attığı gol sonrası tribünde sergilediği ilginç dans gösterisi sosyal medyada büyük yankı buldu. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Yaşar Çuvalcı, hayatında hiç futbol oynamadığını ancak futbolu çok sevdiğini belirterek, fanatik bir Trabzonspor taraftarı olduğunu, yaklaşık 15-20 yılın ardından ilk kez gittiği maçta atılan penaltı golünden sonra kendinden geçtiğini söyledi.



Trabzon'da işlettiği 'Laz Bakkal' adlı dükkanı da herkesin ilgi odağı olan Çuvalcı, 'Hayatımda hiç futbol oynamadım ancak futbolu çok seviyorum. Maçları seyrederken çok heyecan yaptığımdan dolayı stada uzun zamandan beri gidemiyordum. Yaklaşık 15-20 yıl üzerine arkadaşlarım beni 'Çılgınlar' adlı taraftarın bulunduğu bölüme getirerek burada Alanyaspor maçını izlemeye başladım. Alanyaspor maçında takımımızın 25. dakikada kırmızı görmesinin ardından şoka uğradım. Ancak ilerleyen dakikalarda gol attıktan sonra artık bende film koptu. Trabzonspor gol attığı zaman yerimde duramıyorum o anda kendimden geçiyorum. Takımımızın penaltı golünden sonra kendimden geçmiştim. O sıra haberim yokken arkadaşım beni cep telefonu ile görüntüledi. Normalde maça pek gittiğim yoktu. Kahvede televizyonda seyrettiğim zaman Trabzonspor gol atınca da kendimden geçerek havalara fırlıyordum. Zaten arkadaşlarım beni biliyor, ne yapacağımı nasıl tepki göstereceğimi biliyorlar. Trabzonspor'u çok seviyorum taraftardan ricam takımımıza sahip çıkalım. Şimdi dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Galatasaray maçında farklı danslarım var. İnşallah galip gelirsek o maçta da o danslarımı da sergilerim' diye konuştu.



Maç sırasında Yaşar Çuvalcı'yı cep telefonuna kaydeden Fırat Ünver de yaptığı açıklamada, 'Alanya maçında 10 kişi kaldığımız için maç gergin geçiyordu. Yaşar ağabeyimiz maçları ateşli izlediğini biliyorduk. Zaten kendisi bizim kontrolümüz, denetimimiz altındaydı. Ben o sıra penaltı pozisyonunu çekiyordum. Arkamı döndüğümde Yaşar ağabey kopmaya başlamıştı. Ben de o anlara kayda aldım. Normalde televizyondan da maçı birlikte izlediğimizde de tepkisi hep aynıydı. İnşallah Trabzonspor her maç galip gelir Yaşar ağabeyimiz de danslarına devam eder' dedi.





