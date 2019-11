Sarı-lacivertli kulübün kasım ayı sayısında Başkan Ali Koç camiaya seslendi. Koç, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve ekibinin liderliğinde, futbolcularımızın sergilemiş olduğu takım ruhu, aidiyet duygusu ve birbirine olan bağlılıkları ile en önemli gücümüz olan taraftarımızın coşkulu desteği sayesinde bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz" dedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un yazısı şöyle:



"Sevgili Fenerbahçeliler,



Kasım ayı ülkemiz için bambaşka bir anlam ifade ediyor.



Atamızın aramızdan ayrıldığı günün 81. yıl dönümünde, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hüzün, gurur, sevgi ve bağlılık duygularını bir arada yaşadığımız özel bir adım attık.



10 Kasım sabahı, yönetimimiz, üyelerimiz, sporcularımız ve çalışanlarımızla birlikte Fenerbahçe ailesi olarak Kadıköy’den bir vapura binerek Atamızın hayata gözlerini kapayıp ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı’nın açıklarında yerimizi aldık.



Saat 9’u 5 geçe Ulu Önderimizi saygı ve özlemle andık.



Hep birlikte bir kez daha gördük, yaşadık ve hissettik ki üzerinden geçen 81. yılda ona duyduğumuz hasret her geçen gün artıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizlere emanet olan ilkelerini, değerlerini, geride bıraktığı her şeyi daha güçlü sahipleniyor, kıymetini daha da iyi anlıyoruz.



Fenerbahçe sadece 10 Kasım’larda değil her gün Atasını yaşar, ilke ve değerlerine sahip çıkar. Bu, kulübümüzün DNA’sının bir parçası, değişmez bir değeridir.



Futbol Takımımız, ligin 11. haftasında Kasımpaşa’yı yenip son 4 maçta 9 puan toplayarak milli araya ligin ikinci sırasında girdi.



Sezonun 10. haftasındaki Kayserispor maçında hem pek çok gol fırsatlarından yararlanmamamız hem de bize göre kabul edilemez hakem kararları neticesinde farklı kazanmamız gereken maçta çok değerli üç puan kaybı yaşadık.



Futbolun matematiği tüm değerlerde rakiplerimizin çok önünde olduğumuzu göstermesine rağmen oyun kalitesi anlamında istikrarı maç boyunca sürdüremememiz ve dış saha performansımız sebebiyle bugün puan açısından olmamız gereken yerde değiliz.



Beklentimiz her maçın kritik önem taşıdığı sezonun geri kalan kısmında takımımızın dış saha maçlarında da seri galibiyetler alarak şampiyonluk yolunda başarıyla yürümesidir.



Uzun lig maratonunda inişli çıkışlı dönemler futbolun doğal ortamında tabii ki olacaktır.



Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve ekibinin liderliğinde, futbolcularımızın sergilemiş olduğu takım ruhu, aidiyet duygusu ve birbirine olan bağlılıkları ile en önemli gücümüz olan taraftarımızın coşkulu desteği sayesinde bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz.



Bizler camia olarak tamamen sahaya ve şampiyonluğa odaklanmışken hiç arzu etmememize rağmen son haftalarda saha dışında yaşanan tartışmaların parçası yapıldık.



Bu noktada ligin 10.haftasında bizi hiç ilgilendirmeyen bir maçta yapılan hakem hataları ile ilgili bir spor kanalında cereyan eden tartışmalarda yakışıksız yorum ve ithamlarla kulübümüz adreslendi, hakemler baskı altına alındı. Futbolda oluşturulan bu algı, bir kez daha taraftarlar arasında gerginliğe ve sosyal medyada çirkin atışmalara sebep oldu.



Her fırsatta futbol ortamındaki güven, adalet eksikliğine ve bu durumun toplumumuzda neden olduğu olumsuz ve son derece ayrıştırıcı etkilerine dikkat çeken bir kulübüz.



Bu doğrultuda sorumsuzca bu yorum ve algıları üreten şahıslar hakkında bir açıklama yaparak 6222 sayılı yasa kapsamında savcılarımıza çağrıda bulunduk.



Bununla beraber Fenerbahçe olarak da bu kişiler hakkında 6222 sayılı kanuna istinaden şikayetimizi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerçekleştirdik.



Öte yandan, her daim Fenerbahçe’nin en büyük savunucusu olan taraftarlarımız kulübümüze karşı yapılan bu haksız söylem ve ithamlar karşısında devreye girerek refleks göstermiş, bu kişilere karşı ‘izleme izlettirme’ boykot çağrısında bulunmuşlardır.



Taraftarlarımızın demokratik haklarını kullanarak Fenerbahçe’lerini müdafaa etmek adına göstermiş oldukları bu değerli tavırları için teşekkür ederiz.



Ancak buna mukabil bu mücadelemizde haklı olmaktan çok haklı kalmanın önemli olduğunu hatırlatır; her türlü şiddet, hakaret ve yakışıksız ifadelerden uzak durmalarını önemle rica ederiz.



Bunların dışında aynı açıklamamızda Türkiye Futbol Federasyonu’na da bir çağrı yaparak hakem atamaları ve tüm kamuoyunda tartışma konusu olan hakem hataları konularında Türk futbolunun geleceğini de düşünerek kendilerini göreve davet etmiştik.



Akabinde bizzat TFF’yi ziyaret ederek de endişelerimizi aktardık.



Özellikle hakem atamaları konusu bizim açımızdan önem teşkil ediyordu. Zira bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; puan kaybettiğimiz maçlarda ise bu durum yaşanmıyordu.



Bir de bu yetmiyormuş gibi 10. haftada en çok tartışılan üç hakemden ikisi dinlendirilirken Kayserispor maçımızın hakemine 11. haftada görev verildi.







Hakemlere mesaj verme riski barındıran bu atama süreçleri bakalım bundan sonra nasıl gerçekleşecek?



Kulübümüzün internet sitesinden yaptığımız bu açıklama hiçbir şekilde saygısız bir üslup, söylem, hakaret içermemesine rağmen ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ gerekçesiyle kulüp başkanı olarak PFDK’ya sevk edildim. Bunu şaşkınlıkla karşıladım.



Bu noktada federasyonumuzdan beklentimiz ifade özgürlüğünü kısıtlayacak cezalar yerine kurallar çerçevesinde dile getirdiğimiz saptamalar karşısında gerekli incelemelerin ve tatmin edici açıklamaların yapılmasıydı.



Zaten çağrımız da bu yöndeydi.



Ekim ayı içerisinde yaşadığımız en önemli gelişmelerden biri kongre üyeliğimizde 25. yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyemiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantımıza iştirak etmesiyle tarihi bir gün yaşamamız olmuştur.



Cumhurbaşkanımızın Yüksek Divan Kurulu Üyemiz olması, asırlık çınar Fenerbahçemizin çatısı altında ilk defa bizlerle bir araya gelmesi, camiamız için çok büyük bir gurur kaynağıdır.



Bu toplantıda Fenerbahçe’yi ve kendi Fenerbahçeliliğini en samimi duygularla anlatan Cumhurbaşkanımızın ’Ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir’ sözlerini burada bir kez daha paylaşmak istiyorum. Zira her bir Fenerbahçeli’nin hislerini ifade eden ve de kulübümüzün tarihsel duruşunu net bir şekilde anlatan bu tanımlamayı çok değerli buluyorum.



Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızı, şahsım ve camiamız adına bir kez daha gönülden tebrik ediyor, davetimizi kırmayarak toplantımıza teşrif ettikleri ve yaptıkları tarihi konuşma için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.



İlk olarak Başkanımız Aziz Yıldırım’ın başlattığı ve 17 senedir devam eden Kenan Evren Lisesi arazisinin kulübümüze devrinin tamamlanması ekim ayı içerisinde yaşadığımız en önemli gelişmelerden biri olmuştur.



Kulübümüz bu anlaşma kapsamında tüm sorumluluklarını yerine getirmiş; 3784 öğrenciye 106 derslikte eğitim imkanı sağlayacak 3 farklı okul ile liselerarası yarışmalara ev sahipliği yapacak standartta 700 kişilik 1 adet spor salonu yapmıştır. Bahsi geçen okullarda 6 yıldır eğitim ve öğretim sürmektedir. Bunun yanında yeni yapacağımız 600 kişilik bir okul ilave ile toplamda 4384 öğrencinin öğrenim göreceği eğitim tesislerini ülkemize kazandırmış olacağız.



Kulübümüzün uzun yıllardır beklediği bu konuda süreci nihayete erdiren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.



Camiamız için çok önemli olan bu alanın çevremizin ihtiyaçları ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz.



Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vurguladığımız ‘tam şeffaflık’ ilkesi doğrultusunda, kulübümüzle ilgili tüm gelişmeleri en yalın çerçevede FBTV’de dönem dönem yaptığımız yayınlarla kamuoyuna aktarmaya çalıştık.



Bu yayınların en son halkasında ise bu sefer yayıncı kuruluşa konuk olarak gündeme dair soruları yanıtladım.



Futbolun en önemli paydaşlarından biri yayıncı kuruluş yayıncı kuruluştur. Ligimizin yayıncı kuruluşu kim olursa olsun yatırımlarının başarılı olması her zaman Türk futboluna katkı sağlayacak, bir sonraki yayın ihalesini de olumlu etkileyecektir.



Bu bağlamda yayıncı kuruluşun daha muvaffak olması, ligimizin cazibe merkezi olarak değerinin yükselmesi için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her türlü yapıcı işbirliğine sıcak baktığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.



Bununla beraber programda da ifade ettiğim gibi futbolun kitlelere açılan penceresi olan yayıncı kuruluşun da Türk futbolunda adil rekabet ve güven ortamının sağlanmasında ciddi sorumluluklarının bulunduğunu hatırlatmak isterim.



Şahsıma bu imkanı sağlayarak, başarılı bir yayının gerçekleşmesine vesile olan yayıncı kuruluşa ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.



Önemli bir hususu daha dikkatlerinize bir kez daha getirmek istiyorum. Bizim gibi olimpik şubelere önem veren, sporcular yetiştiren, yetiştirdiği sporcular ile uluslararası yarışmalarda ülkemiz adına önemli başarılara imza atan yani spor kulübü olma misyonunu layıkıyla yerine getirmek için çaba sarf eden her kurumu olumsuz etkileyecek yeni bir kanun teklifi çalışması gündemdedir.



Geçen sene yürürlüğe konulan ve profesyonel futbolcuların gelir vergisi stopaj iadelerinin olimpik şubelerde kullanılmak üzere kulüplere iade edilmesi kanunu, özellikle bizim gibi kulüpler için devrimsel nitelikte bir uygulama idi.



Bugün hazırlanan yeni tasarı ise geçen sene uygulamaya konan kanunun ruhu ile taban tabana zıttır.



Dolayısıyla bazı kulüp başkanları ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da mutabık kaldığımız gibi bu kanunun uygulamaya konulması amatör sporların geleceğini tehlikeye atacağını vurgulamak istiyorum.



Biz spor kulübü olma misyonumuzu devam ettirmek istiyoruz. Finansal anlamda yönetmeye çalıştığımız kötü tabloların yanında bu yeni tasarının kanunlaşması bizlerin ve dolayısıyla ülke sporunun hedeflerini çok olumsuz etkileyecektir.



Umarım el birliğiyle bu soruna bir çözüm bulabiliriz.



Bildiğiniz gibi kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası davasının yargılaması devam ediyor. 2-27 Eylül tarihleri arasında devam eden yargılamalar sonucunda sadece 3 sanığın savunması tamamlanmadı. Mahkeme bu sanıkların ifadelerini aldıktan sonra şikayetçilerin, mağdurların ve tanıkların ifadelerine geçecek. 14. duruşma haftası 6-17 Ocak arasında gerçekleşecek.



Belirtilen tarihlerde yapılacak olan yargılamalarda kulübümüz adına söz alarak bu davayla ilgili görüşlerimi paylaşmayı planlıyorum.



Biliyor ve inanıyoruz ki; bu süreç sona erdiğinde vicdanlarda zaten aklanmış olan Fenerbahçemizin masumiyeti hukuken de resmiyete kavuşacaktır.



Fenerbahçemizin bulunduğu bölgelerdeki temsilcileri olan derneklerimizin camiamıza katkıları bizler için önemlidir. Geçtiğimiz sene büyük bir katılımla düzenlediğimiz yurt içi dernekler buluşmamızı bu yıl 15 Kasım’da gerçekleştireceğiz. İlk toplantımızda fikir alışverişinde bulunduğumuz dernek temsilcilerimizden aldığımız öneriler birçok projemizde bizlere kılavuzluk etti. Bu yıl gerçekleştireceğimiz toplantımıza tüm derneklerimizin temsilcilerinin katılımını özellikle rica ediyorum. Yeni projelerimiz ile ilgili yapacağımız istişarelerle gelecek dönemlerimizi şekillendireceğiz.



Sözlerime son verirken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, sarı lacivert başarılarımızla dolu günler diliyorum.”