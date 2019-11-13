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A Milli Takım'ın rakibi İzlanda, İstanbul'a geldi

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında yarın karşılaşacağı İzlanda, İstanbul’a geldi.

Spor / 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:52
A Milli Takım'ın rakibi İzlanda, İstanbul'a geldi
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan İzlanda, İstanbul'a geldi. Birkaç gündür Antalya'da bulunan ve hazırlıklarını burada yaptığı kampla sürdüren İzlanda, 14.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı. İstanbul Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse binen İzlanda kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.




İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren mücadele öncesi bugün saat 17.30'da maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İzlanda son antrenmanını ise 18.00'de yapacak.

Türkiye - İzlanda karşılaşması yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. A Milli Takım maçtan en az 1 puanla ayrılması durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.



İZLANDA'DA SKANDAL YAŞANMIŞTI

Milli takım, H Grubu'ndaki 4'üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.

8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanan Fransa maçının ardından özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 1,5 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu'na havalimanı çıkışında Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang tarafından bir fırça uzatılmıştı.

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