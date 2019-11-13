A Milli Takım'ın rakibi İzlanda, İstanbul'a geldi

İzlanda
Teknik Direktörü Erik Hamren mücadele öncesi bugün saat 17.30'da maçın oynanacağı Türk Telekom
Stadı'nda basın toplantısı
düzenleyecek. İzlanda
son antrenmanını ise 18.00'de yapacak.
Türkiye - İzlanda
karşılaşması yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. A Milli Takım
maçtan en az 1 puanla ayrılması durumunda Avrupa
Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
İZLANDA'DA SKANDAL YAŞANMIŞTI
Milli takım, H Grubu'ndaki 4'üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.
8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanan Fransa maçının ardından özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 1,5 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu'na havalimanı çıkışında Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang tarafından bir fırça uzatılmıştı.