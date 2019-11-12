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Bayern Münih'te öncelik Pochettino

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac’ın görevine son veren Bayern Münih, takımın başına Tottenham’ın hocası Mauricio Pochettino’yu getirmek istiyor. Pochettino’nun İngiliz ekibinden ayrılması halinde yeni adresinin Almanya olma olasılığı oldukça yüksek.

Spor / 12 Kasım 2019 Salı 11:31
Bayern Münih'te öncelik Pochettino

Almanya Budensliga’da geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 21 puan toplayarak üçüncü sırada bulunan ve geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac ile yollarını ayıran Bayern Münih’te yeni hoca arayışları sürüyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Almanların ilk tercihinin Mauricio Pochettino olduğu ifade edildi. Mevcut durumda Premier Lig takımlarından Tottenham’ın başında bulunan ancak ligde kötü günler geçirdiği için koltuğu sallanan 47 yaşındaki çalıştırıcı için Münih devrede.

Olası bir Pochettino - Tottenham ayrılığında Alman devi devreye girerek, tecrübeli çalıştırıcıyla masaya oturacak.

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