Beşiktaş evinde kazanmayı bildi

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u konuk etti.



Ev sahibi ekip, sakatlıktan dönen ve 61. dakikada oyuna giren Kevin N'Koudou'nun 70'ta attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Beşiktaş, son 5 maçında 4. galibiyetini alırken Denizlispor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.



Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken Denizlispor 11 puanda kaldı.