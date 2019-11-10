Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş evinde kazanmayı bildi

Süper Lig'in 11 haftasında Beşiktaş evinde Denizlispor'u ağırladı. Maç 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi

Spor / 10 Kasım 2019 Pazar 20:48
Beşiktaş evinde kazanmayı bildi
Foto Galeri için tıklayın

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, sakatlıktan dönen ve 61. dakikada oyuna giren Kevin N'Koudou'nun 70'ta attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, son 5 maçında 4. galibiyetini alırken Denizlispor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken Denizlispor 11 puanda kaldı.

DenizlisporSüper LigBeşiktaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar