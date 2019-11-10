Sinan Engin Mustafa Cengiz'in Falcao açıklamasını eleştirdi

Beyaz Futbol yorumcusu eski futbolcu Sinan Engin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Real Madrid maçı sonra yaptığı Falcao açıklamasını değerlendirdi.



Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Cengiz 'Madrid maçı sonrası Başkan Perez ile yemekteydik. Onun bir sözü var kendisi bizi tebrik etti yemekte. Ben neden bizi tebrik ediyorsunuz diye sordum. Çünkü biz Falcao'yu çok istedik. Kendisiyle irtibatlandık. Kendisi açıkca, 'hayır kusura bakmayın ben Galatasaray'a gideceğim' dedi. Arkasından diğer Madrid takımı da (Atletico Madrid) teklif etmiş. Her ikisini de reddetmiş' demişti.



'PEREZ BİRAZ KAFA YAPMIŞ'



Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin de bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu. Engin, Başkan Cengiz'in açıkalamaları için, 'Sevgili Mustafa Cengiz Başkanı çok severim. Çok iyi adamdır. İade edin bakalım alıyorlar mı? Verelim Real Madrid'e aldığımız paraya verelim. Verelim başkan santrafor alalım. Yapmayın... Yani şimdi burada örnekleme yapmayacağım. Real Madrid isteyecek, Real Madrid'e gitmeyecek Atletico isteyecek Atletico ya gitmeyecek. Galatasaray'a gidecek. Küçükken bu çocuk Galatasaraylıydı o zaman veya Fatih Terim hayranıydı. Mantığı yok. Olmaz yapma sevgili başkan sen iyi adamsın. Perez biraz kafa yapmış. Yanlış anlamayın veya Perez yalan söylemiş. Perez büyük bir yalancı o zaman bana göre. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tercüman tercüme hatası yapmıştır. Bunu ben böyle bilirim' dedi.