Beşiktaş evinde kazanmayı bildi

Süper Lig'in 11 haftasında Beşiktaş evinde Denizlispor'u ağırladı. Maç 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, sakatlıktan dönen ve 61. dakikada oyuna giren Kevin N'Koudou'nun 70'ta attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, son 5 maçında 4. galibiyetini alırken Denizlispor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken Denizlispor 11 puanda kaldı.