Galatasaray sahasında 3 puanı aldı!

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.



Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada kendi kalesine Talbi ve 18. dakikada penaltıdan Babel kaydetti.



Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükselterek zirve takibini sürdürürken, Çaykur Rizespor 11 puanda kaldı.







MAÇIN GOL DAKİKALARI



15. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Rizesporlu Talbi'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



FALCAO YİNE KADRODA DEĞİL



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı.



Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da forma giyemedi.



Sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.