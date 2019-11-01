Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray - Çaykur Rizespor (Canlı)

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Spor / 01 Kasım 2019 Cuma 20:23
Galatasaray - Çaykur Rizespor (Canlı)

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile oynuyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, bu maçta Feghouli, Belhanda ve Nzonzi'yi yedek olarak başlattı.

GALATASARAY:2 - Ç.RİZESPOR:0

MAÇTAN DAKİKALARi

45' İlk devre sona erdi.

45' İlk yarının sonuna ilave iki dakika eklendi.

43' Sarı Kart Ismaël Tiémoko Diomandé

41' Babel'in sol kanattan yaptığı ortasına kale önünde Nagatomo yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı.

38' Galatasaray'da Ryan Babel, Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

37' Galatasaray'da Emre Mor, çok fazla çalım denemesinde bulunduğu için üst üste iki top kaybı yaptı.

34' Şimdi de Muslera ile girdiği hava topu mücadelesinde Vetrih yerde kaldı. Tedavisi saha dışında yapılıyor.

32' Sahaya sedye getirildi. Ahmet Çalık oyuna devam edemeyebilir.

31' Galatasaray'da Ahmet Çalık bir sakatlık geçiriyor. Hakem sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

20' Rizespor iki golün ardından daha fazla öne çıkmaya başladı. Galatasaray artık daha rahat geniş alanlar bulabilir.

18' Sarı-kırmızılılar üç dakika içinde bulduğu iki golle bir anda rahatladı.

18' Gol...Galatasaray 2-0 Rizespor (Babel-Penaltı)

15' Gol...Galatasaray 1-0 Rizespor (Talbi K.K)

10' Babel sol kanatta baskı yapıp Morozyuk'tan topu kaptı. Ceza sahasına girmek üzereyken geriye doğru topu çevirdi, ancak top Rizespor'da kaldı.

9' Rizespor'da Attamah rakip ceza yayı önünde girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Konuk ekip oyuncuları faul bekleseler de maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

7' Rizespor bu dakika içinde savunmasından çıkmakta zorluk çekiyor. Kendi kalelerinin önüne gömülmüş durumdalar.

6' Galatasaray maç başında ağırlıklı olarak sol kanattan tehlikeler üretmeye çalışıyor.

3' Galatasaray maçın ilk dakikalarında rakip yarı sahada baskı kurmak amacında.

2' Babel'in sol kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında Andone kafayla tamamlamak istedi. Top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Rizespor'u yenerek derbi mağlubiyetini unutturmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan

Çaykur RizesporFatih TerimSüper LigAhmet ÇalıkGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar