Galatasaray - Çaykur Rizespor (Canlı)

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile oynuyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, bu maçta Feghouli, Belhanda ve Nzonzi'yi yedek olarak başlattı.



GALATASARAY:2 - Ç.RİZESPOR:0



MAÇTAN DAKİKALARi



45' İlk devre sona erdi.



45' İlk yarının sonuna ilave iki dakika eklendi.



43' Sarı Kart Ismaël Tiémoko Diomandé



41' Babel'in sol kanattan yaptığı ortasına kale önünde Nagatomo yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı.



38' Galatasaray'da Ryan Babel, Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.



37' Galatasaray'da Emre Mor, çok fazla çalım denemesinde bulunduğu için üst üste iki top kaybı yaptı.



34' Şimdi de Muslera ile girdiği hava topu mücadelesinde Vetrih yerde kaldı. Tedavisi saha dışında yapılıyor.



32' Sahaya sedye getirildi. Ahmet Çalık oyuna devam edemeyebilir.



31' Galatasaray'da Ahmet Çalık bir sakatlık geçiriyor. Hakem sağlık görevlilerini sahaya davet etti.



20' Rizespor iki golün ardından daha fazla öne çıkmaya başladı. Galatasaray artık daha rahat geniş alanlar bulabilir.



18' Sarı-kırmızılılar üç dakika içinde bulduğu iki golle bir anda rahatladı.



18' Gol...Galatasaray 2-0 Rizespor (Babel-Penaltı)



15' Gol...Galatasaray 1-0 Rizespor (Talbi K.K)



10' Babel sol kanatta baskı yapıp Morozyuk'tan topu kaptı. Ceza sahasına girmek üzereyken geriye doğru topu çevirdi, ancak top Rizespor'da kaldı.



9' Rizespor'da Attamah rakip ceza yayı önünde girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Konuk ekip oyuncuları faul bekleseler de maçın hakemi oyunu devam ettirdi.



7' Rizespor bu dakika içinde savunmasından çıkmakta zorluk çekiyor. Kendi kalelerinin önüne gömülmüş durumdalar.



6' Galatasaray maç başında ağırlıklı olarak sol kanattan tehlikeler üretmeye çalışıyor.



3' Galatasaray maçın ilk dakikalarında rakip yarı sahada baskı kurmak amacında.



2' Babel'in sol kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında Andone kafayla tamamlamak istedi. Top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.



1' Maç başladı.



Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Rizespor'u yenerek derbi mağlubiyetini unutturmak istiyor.



İŞTE İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone



Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan