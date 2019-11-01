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Bakandan yeni başkana tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert’i tebrik etti.

Spor / 01 Kasım 2019 Cuma 10:52
Bakandan yeni başkana tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert için bir kutlama mesajı yayımladı.

BAKAN KASAPOĞLU, YAYIMLADIĞI TEBRİK MESAJINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

“MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den günümüze 109 yıllık tarihinde Türk futbolunun lokomotif takımlarından olan sarı lacivertli kulübümüzün yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.”


AnkaragücüGenel KurulGençlik ve Spor Bakanı

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