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Galatasaraylı yıldız ayrılmak istiyor!

Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu Steven Nzonzi, devre arası transfer döneminde İtalya'ya dönebilir. Torino, Nzonzi için nabız yoklarken 30 yaşındaki oyuncu da İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Spor / 08 Ekim 2019 Salı 22:22
Galatasaraylı yıldız ayrılmak istiyor!

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray'ın en başarılı isimleri arasında yer alan Steven Nzonzi için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Tuttospor'un haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak adına milli takım arasında girişimlere başladığı ve ocak ayında kadroya katabilmek adına çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Haberde ayrıca Nzonzi'nin de Türkiye macerasından memnun olmadığı ve İtalya'ya dönüşe sıcak baktığı iddia edildi.



CİM-BOM 500 BİN EUROYA YENİDEN KİRALAYABİLİR

Nzonzi'yi Roma'dan kiralayan Galatasaray'ın anlaşmasında ilk sezonun sonunda 500 bin euro yeniden kiralama veya 16 milyon euroya bonservisini satın alma opsiyonları yer alırken ikinci kiralık sezonun sonunda da 13 milyon euroya bonservisini satın alma opsiyonu yer alıyor.

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