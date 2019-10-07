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Slimani Fransa'da şov yapıyor

Islam Slimani, Fransa'da en erken çift haneli skora katkı yapan futbolcu oldu.

Spor / 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:57
Slimani Fransa'da şov yapıyor

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, ortaya koyduğu performansla adeta hayal kırıklığı yaratmıştı.

15 lig maçında sadece 1 gol atabilen Cezayirli forvet, önce kadro dışı bırakılmış ardından da takımdan gönderilmişti.

Daha sonra Fransız ekibi Monaco'yla anlaşan golcü futbolcu, Ligue 1'e fırtına gibi bir başlangıç yaptı.



TARİHE GEÇTİ

6 lig maçında 4 gol atıp 6 da asist yapan 31 yaşındaki forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan futbolcu oldu.

FenerbahçeLeicesterMonaco


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