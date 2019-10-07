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'Her turnuvada yer alacağız'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Güneş, bundan sonraki her turnuvada yer almak istediklerini söyledi.

Spor / 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:46
'Her turnuvada yer alacağız'
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Mercedes-Benz Türk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de açıklamalarda bulundu. Kendisine verilen maket otobüsle ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Güneş, “Çocukken hep hayalimdi. Bir tane otobüsüm olsun derdim. Bugüne kısmetmiş” dedi.

Güneş’in sözleri salonda gülüşmelere sebep oldu. Mercedes yıldızının anlamıyla ilgili olarak da konuşan Güneş, “Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu. Çok şükür şimdi alabildik. Mercedes yıldızının anlamı; havada, karada, denizde demek. Biz de onlar gibi her yerde olmak için çalışıyoruz. Euro 2020’de yer almak istiyoruz, ardından da Dünya Kupası’nda mücadele etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş/İHA)

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