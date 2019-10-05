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Sinan Engin 'Beşiktaş'ınıza sahip çıkın!'

Eski Beşiktaşlı futbolcu Sinan Engin, Beşiktaş taraftarına Alanya maçı için destek çağrısında bulundu

Spor / 05 Ekim 2019 Cumartesi 23:32
Sinan Engin 'Beşiktaş'ınıza sahip çıkın!'
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Beşiktaş'ın kötü gidişi hem taraftardan hem de futbol basınından olumsuz yorumlar alırken, Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bu hafta ligde galibiyet alamamalarının ardından Beşiktaş'ın Sinan Abisi eski Futbolcu Sinan Engin, Beşiktaş taraftarlarına takımlarını desteklemeleri çağrısında bulundu. 

'BEŞİKTAŞ KAFAYA OYNAR'

Beyaz Tv'nin Beyaz Futbol programında konuşan Engin, 'Lig şampiyonunu arıyor. Bakıyorsun Fenerbahçe bir tane galibiyet almış. Galatasaray son 5 maçta bir tane gol atmış. Beşiktaş'a bakıyorsun sorunlarla uğraşıyor. Ben de buradan Beşiktaşlılara diyorum ki; takımınızı destekleyin. Sezonunuzu heba etmeyin. Yönetimler gider, gelir, kalır ama Beşiktaş bakidir. Beşiktaş Futbol Takımı'nı yarın (Beşiktaş-Alanya maçı için) destekleyin. Yarın bir galibiyet takım havaya girer. Yarış devam eder. Siz bence gelin takımınızı destekleyin sevgili Beşiktaşlılar. Beşiktaş yarın kazanırsa bu taraftar Beşiktaş'ı havaya sokar. Beşiktaş ligde kafaya oynar' diye konuştu 

BeşiktaşSinan Engin


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