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Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız

Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican’ın kızı Nida Engin’e ait olan Floria Party&Events organizasyon firmasının açılışına katıldı.

Spor / 06 Ekim 2019 Pazar 11:39
Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız

Açılışta Orman’ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.

Morali yerinde

Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin’i tebrik ederek hayırlı işler diledi. Kulüp başkanlığını bırakma kararı alan Orman, burada genel kurul ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya “Bir şey demiyorum, çıksınlar, taşın altına elimizi koyarız. Görevden kaçmayız. Kim çıkarsa çıksın” dedi. Morali oldukça yerinde olan Orman, özel işlerine odaklandığını vurgulayarak “Kaç yıl sonra işim için yurt dışına gidiyorum” ifadelerini kullandı.


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