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Dorukhan 4 ay yok

Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı takımın genç oyuncusu Dorukhan Tokgöz’ün durumuyla ilgili açıklama yapan Futbol Şube Başkanı Ahmet Kavalcı, “Dorukhan yaklaşık 4 ay kadar futboldan uzak kalacak” dedi.

Spor / 06 Ekim 2019 Pazar 21:01
Dorukhan 4 ay yok
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Süper Lig’in 7. haftasında İstanbul Park’ta gerçekleştirilen Beşiktaş - Alanyaspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Beşiktaş’ın genç oyuncusu Dorukhan Tokgöz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede, genç oyuncuyu ziyaret eden Futbol Şube Başkanı Ahmet Kavalcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Şu anda Dorukhan’ın yanından geliyoruz. Futbolcumuz Dorukhan maç esnasında bir sakatlık geçirdi. MR’ı çekildi. Diz kapağında problem var. Diz kapağı yerinden çıkıyor, tekrar o esnada ayakta hafif bir sıkıntı oluyor. Doktorlar MR’ını çekti. Yaklaşık 4 ay kadar futboldan uzak kalacak. Çok üzüntülüyüz ama galip geldik. Allah böyle üzüntüler vermesin. Kendisinin de morali bozuk. Tekrar kendisine çok geçmiş olsun diyorum. Allah şifa versin” dedi.

“YARIN BÜYÜK İHTİMAL AMELİYAT OLACAK”

Dorukhan’ın sakatlanmasından dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Kavalcı, “Yarın büyük bir ihtimalle ameliyat olacak. Ameliyattan sonra hocası gerekli şeyleri söyler. Şu anda N’Koudou MR’da, o çıkmadı. O çıktıktan sonra Oğuzhan MR’a girecek. Ama onlarda öyle çok büyük bir sakatlık yok. Onların da arka adalesinde bir sıkıntı gözüküyor. Ama Dorukhan’a çok üzüldük. Ya anlatılacak bir şey yok. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

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Kara Kartal’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz ise Dorukhan’ı hastanede ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına, şu açıklamaları yaptı:

“Sağlık yönünden benim bir şey söylemem doğru değil. Onu doktorlar söyler. Çok üzgünüz. Konuştuk tabi, morali çok bozuk, çok üzüntülü ama toparlayacak. Biz inanıyoruz, hepimiz onunlayız. Hiç kimse de yalnız bırakmadı. Güçlü, aslan gibi. İnşallah en yakın zamanda geri dönecektir."

Geçmiş OlsunBurak YılmazBeşiktaşAlanyasporAmeliyat


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