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Cimbom 1 puana razı geldi

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği evinde Galatasaray'ı ağırladı. Maç 0-0 berabere sonuçlandı

Spor / 05 Ekim 2019 Cumartesi 21:47
Cimbom 1 puana razı geldi
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Süper Lig'in 7. haftasından Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ahmet Oğuz 86. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray 10 puanla 7. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 3 puanla Kayserispor ile son sırayı paylaştı

TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ 

Cezası biten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise maç sırasında saha içindeki yerini aldı

Kırmızı KartAhmet OğuzSüper LigGençlerbirliğiGalatasaray


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