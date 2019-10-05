Cimbom 1 puana razı geldi

Süper Lig'in 7. haftasından Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Ahmet Oğuz 86. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla Galatasaray 10 puanla 7. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 3 puanla Kayserispor ile son sırayı paylaştı



TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ



Cezası biten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise maç sırasında saha içindeki yerini aldı