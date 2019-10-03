Trabzonspor, Basel'le sahasında berabere kaldı





Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



3. dakikada Ademi’nin pasında gelişine vuran Bua’nın şutu üstten auta çıktı.



18. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yağ ağlarda kaldı.



20. dakikada Basel’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Widmer’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1



25. dakikada Trabzonspor ceza sahası dışı sol tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir Parmak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



51. dakikada Sörloth’ün aşırdığı top arka tarafta müsait pozisyonda olan Nwakaeme’nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



72. dakikada Trabzonspor’un sağ taraftan kullandığı korner atışında Obi Mikel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



78. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sosa’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



80. dakikada Stocker’ın kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Okafor, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gönderdi. 2-2



Stat: Medical Park



Hakemler: Marco Di Bello xxx, Alessandro Costanzo xxx, Matteo Passeri xxx



Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Avdijaj xx (Nwakaeme dk.46 xx), Sturridge xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Sörloth xx (Sosa dk. 65 x)



Yedekler: Erce Kardeşler, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Pereira



Teknik Direktör: Ünal Karaman



Basel: Omlin xx, Widmer xx, Eray Cömert xx, Alderete xx, Petretta xx, Frei xx, Xhaka xx, Bua xx, Zuffi x (Okafor dk. 65 xx), Stocker x, Ademi x (Cabral dk. 70 x)



Yedekler: Nitolic, Campo, Riveros, Pululu, Bergström



Teknik Direktör: Marcel Koller



Goller: Widmer (dk. 20), Okafor (dk. 80) (Basel), Abdulkadir Parmak (dk. 25), Sosa (dk. 78) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Xkaha, Frei, Petretta, Stocker (Basel)



