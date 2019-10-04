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Fenerbahçe sahasında kaybetti

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'a 6. dakikada Ufuk Akyol'un kaydettiği golle 1-0 kaybetti.

Spor / 04 Ekim 2019 Cuma 20:34
Fenerbahçe sahasında kaybetti
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele kırmızı-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Ufuk Akyol kaydetti. Bu sonuçla Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk kez Süper Lig'de bir iç saha maçını kaybetti.



FENERBAHÇE'NİN 8. HAFTADAKİ RAKİBİ DENİZLİSPOR

Süper Lig'in 8. haftasında, 11 puanda kalan Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Puanını 11'e çıkaran Antalyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



ISLA İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini aldı. Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde ilk yarının sonunda sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Isla'ya Antalyaspor karşısında ilk 11'de şans verdi.

FERDİ KADROYA DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu da kadroya girdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile oynanan derbi mücadelenin kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi, Antalyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu.


ANTALYASPOR'DA ISAAC UNUTULMADI

Antalyasporlu futbolcular, kırmızı-beyazlı ekibin eski oyuncularından Isaac Promise'yi unutmadı. Antalyasporlu futbolcular kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Nijeryalı futbolcu için sahaya 'Rest in peace' pankartıyla çıktı.


FenerbahçeDiegoAntalyaspor


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