Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolves maçının ardından yapılan eleştirilerle ilgili olarak 20 senelik tecrübesi olduğunu ve bunun 5 maçta sorgulanamayacağını söyleyerek, Beşiktaş’a 3 yıllık imza attığını ve bunu da gönlüne attığını ifade etti.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. maçında sahasında son dakika golüyle Wolves'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Beşiktaş'a yeni bir oyun kültürü kazanmak için çabaladıklarını söyleyen Abdullah Avcı, “Geride kalan süreçte puan kayıplarını sorguluyoruz. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak ve tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer kez beni istedi. Başka bir takımla son 3 sezon şampiyonluğa oynadım. Ben sınavları geçtim. Beş haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanmaz. Takımın performansı ve benim performansım sorgulanabilir. Kulübün tarihine, oyuncu grubuna ve kendime güvenerek buraya geldim. Yaşadığımız puan kayıpları sadece şanssızlık olarak değerlendirilemez. Alternatifli gözüken oyuncu grubu olmasına rağmen seyircinin de 85. dakikaya kadar verdiği destekle her şeyi denedik. Bu rakibe karşı pozisyona girmek kolay değil. 85'e kadar kazanma arzusuyla sonuna kadar zorladık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Hafta sonu itibariyle eksik oyuncuların da dönmesiyle, seyircinin de desteğiyle şanssızlıkları kırıp sonuç almak ve milli takım arasına sağlıklı bir şekilde girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.