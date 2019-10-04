A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli Takımların sosyal medya hesabı üzerinden saat 20.20'de, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım'ı Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu şöyle:



'Mert Günük, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan, Zeki Çelik, Nazım, Çağlar, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Umur Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Enes Ünal.'



ÖMER BAYRAM KADRODA



Aylar sonra ise Galatasaray A Milli Takım'a oyuncu gönderirken, son maçlarda performansıyla göz dolduran Ömer Bayram aday kadroda kendisine yer buldu.









