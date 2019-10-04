Beyaz Gazete Ana Sayfa

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Spor / 04 Ekim 2019 Cuma 20:30
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli Takımların sosyal medya hesabı üzerinden saat 20.20'de, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım'ı Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu şöyle:

'Mert Günük, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan, Zeki Çelik, Nazım, Çağlar, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Umur Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Enes Ünal.'

ÖMER BAYRAM KADRODA

Aylar sonra ise Galatasaray A Milli Takım'a oyuncu gönderirken, son maçlarda performansıyla göz dolduran Ömer Bayram aday kadroda kendisine yer buldu.




Sosyal MedyaBurak YılmazHakan ÇalhanoğluSinan BolatAvrupa Futbol Şampiyonası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar