Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre sevkler şöyle oluştu;



1- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- PAYASSPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL CEM CAMBAZ'ın 30.10.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 31.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH HALMAN'ın 30.10.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 31.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ESENLER EROKSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu BUBACARR SANNEH'in 30.10.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-SİVAS BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 31.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/10 maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.