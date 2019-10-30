Fransa'dan Younes Belhanda'ya transfer çağrısı!

Spor Arena Dış Haber | Son günlerde gerek performansı gerek Real Madrid maçında taraftarlar ile girdiği polemik ile adından söz ettiren Younes Belhanda için Fransa'dan çağrı geldi.



Fransa'nın Montpellier takımının başkanı Laurent Nicollin, Galatasaray'dan Ocak ayında ayrılması gündemde olan Belhanda'ya kapılarının açık olduğunu belirtti



''KAPILARIMIZ ONLARA AÇIK''



Nicollin, ''2009'da yakaladığımız ve 2012'de bizi şampiyon yapan jenarasyon çok iyiydi. Stambouli, Cabella gibi oyuncularla hala iletişim halindeyiz. Bu takımın kapıları eski oyuncularımıza her zaman açık. Younes Belhanda da bu oyunculardan birisi. Bu çocuklar genç yaşta Fransa'da şampiyonluk kazanmıştı. Tekrar takımımızda görmek isteriz. Tabii onları 35 yaşına gelince almak istemeyiz, aptal değiliz. 30-31 yaşlarında görmek isteriz.'' diye konuştu.



Younes Belhanda'nın yıldızını parlattığı dönemde Montpellier, 2011-12 sezonunda Fransa'da şampiyonluk kazanmıştı.