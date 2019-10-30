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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Fenerbahçe, İçel’de Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Spor / 30 Ekim 2019 Çarşamba 22:25
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı.

Burhanettin Kocamaz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı ve 5. tura yükseldi.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Sadık Çiftpınar, 29. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi. Tarsus İdman Yurdu'nun tek sayısını ise 54. dakikada Çağru Yasak kaydetti.

5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan Final ile sona erecek.

Ozan TufanUygar BebekAlper PotukGümüşkaya

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