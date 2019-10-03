Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Kura çekiminin ardından 4. Tur'da oynanacak müsabakaların eşleşmeleri belli oldu. 4.Tur'da Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. eleme turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:



Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor



Adanaspor - Diyarbekirspor



Altay - Görelespor



Payasspor - Manisa Futbol Kulübü



Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemen



Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor



Kırklarelispor - Ankaragücü



1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor



Y. Denizlispor - İçel İdmanyurdu



Eyüpspor - İH Konyaspor



Fatih Karagümrük - Bandırmaspor



Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor



İM. Kayserispor - Bayrampaşa



Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe



İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor



Kastamonuspor - 1966 Anagold Erzincanspor



Gümüşhanespor- Yılport Samsunspor



Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor - BB. Bodrumspor



Kemerspor 2003 - Kasımpaşa



Keçiörengücü - Siir İl Özel İdare



Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Antalyaspor



Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler



Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü



Gençlerbirliği - Esenler Erokspor



Göztepe - Sivas Belediyespor