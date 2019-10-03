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Avrupa Ligi'nde son dakikalarda yıkıldık

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton’a sahasına 90+4 'te yediği golle 1-0 mağlup oldu. Başakşehir ise uzun süre önde götürdüğü maçta 90+1'de yediği golle Mönchengladbach'la 1-1 berabere kaldı.

Spor / 03 Ekim 2019 Perşembe 20:54
Avrupa Ligi'nde son dakikalarda yıkıldık

UEFA Avrupa Ligi K grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Wolverhampton'un son dakikalarda bulduğu golle 0-1 bitti.

DİABY'LE N'KOUDOU KADRODAN ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı takımda mide bulantısı yaşayan Diaby ile şiddetli migren ağrısı yaşayan N'Koudou kadrodan çıkarıldı.

SON DAKİKALARDA GELEN GOL 1 PUANDAN ETTİ

Beşiktaşta teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.



BAŞAKŞEHİR, MÖNCHENGLADBACH'I ELİNDEN KAÇIRDI

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Edin Visca, Mönchengladbach karşısında 8. kez ağları sarstı. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile eşitliği sağladı.

İlk hafta Roma'ya mağlup olan Başakşehir, böylece 1 puana yükselirken, ilk hafta evinde Wolfsberger'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Mönchengladbach da puanını 1 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Başakşehir evinde Wolfsberger'i konuk edecekken, Mönchengladbach ise deplasmanda Roma'ya konuk olacak.

LensBeşiktaşGökhan Gönül


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