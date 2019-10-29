Beyaz Gazete Ana Sayfa

UEFA, İrfan Can Kahveci'nin sevincine soruşturma başlattı!

UEFA, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta tek golü atan ve sonrasında asker selamı veren İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci ile ilgili disiplin soruşturması başlattı.

Spor / 29 Ekim 2019 Salı 00:13
UEFA, İrfan Can Kahveci'nin sevincine soruşturma başlattı!

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Medipol Başakşehir'in, Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, gol sevincinde asker selamı vermişti. CNN Türk'ün haberine göre UEFA; Edin Visca, Azubuike ve Robinho ile birlikte asker selamı veren İrfan'a disiplin soruşturması açtı.

'GOL ATARSAK YİNE ASKER SELAMINI VERİRİZ'

CNN canlı yayınına bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'UEFA bize bu yazıyı bize iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca, Robinho da asker selamı verdi. Neden İrfan Can sadece. Hepsini sevk edin. Dünya kupasında devlet başkanı Macron'a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz' dedi.



FEDERASYONDAN İLK YORUM

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da, 'Bu provokasyon değildir. Bu bir sevinçtir. Bunu hukuki çerçevede UEFA'ya anlatacağız. En iyi şekilde savunmamızı yapacağız kimsenin kuşkusu olmasın. Biz ceza almak istemiyoruz. Uyaracaklarını düşünüyoruz. Bundan önce böyle bir şey olmadığı için süreci yaşayıp göreceğiz.' diye konuştu.



Servet YardımcıDevlet BaşkanıMedipol BaşakşehirAvrupa LigiGöksel Gümüşdağ

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar