Alexander Sörloth seriye bağladı

Trabzonspor’un, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo - mavili kulüpte kariyerinin en verimli günlerini geçiriyor. Golcü oyuncu Medipol Başakşehir ile oynanan maçta takımına beraberliği getiren golü kaydederken son dört haftayı ise boş geçmedi. Süper Lig’de 6, Avrupa’da ise 2 kez fileleri sarsan oyuncu, gol sayısını ise 8 çıkardı. Sörloth, Trabzonspor’un Süper Lig’de oynadığı son dört maç olan; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde rakip kaleye birer gol attı.



Sörloth atıyor Trabzonspor kaybetmiyor



Trabzonspor’un 23 yaşındaki golcüsü Sörloth, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Trabzonspor, Norveçli futbolcunun gol attığı maçları ise kaybetmedi. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın 9 Süper Lig maçında ilk 11’de görev verdiği Norveçli oyuncu 6 maçta rakip kaleleri boş geçmedi. Ligde 3 de asist kaydeden Norveçli forvetin gol attığı Süper Lig maçlarında bordo - mavililer, 3 galibiyet 3 de beraberlik elde etti. Golcü oyuncu gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi 12 puan topladı.



Sörloth’un bordo - mavili forma ile attığı goller şu şekilde:



Süper Lig



Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 (1 gol)



Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2 (1 gol)



Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 (1 gol)



Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2 (1 gol)



Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-1 (1 gol)



M.Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)



Avrupa Kupası



Sparta Prag - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)



Trabzonspor - Sparta Prag: 2-1 (1 gol)