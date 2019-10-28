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Yeni Malatyaspor'un vurduğu gol oluyor

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kayserispor’u 4-0’lık sonuçla farklı yenen Yeni Malatyaspor zirve yürüyüşüne emin adımlarla devam diyor.

Spor / 28 Ekim 2019 Pazartesi 11:03
Yeni Malatyaspor'un vurduğu gol oluyor

Sergen Yalçın'ın öğrencileri 3'te 3 yaparak puanını 16'ya yükseltirken ortaya koyduğu istatistiki tabloyla da alkış aldı.

Yeni Malatyaspor oynadığı 9 maçın beşinde galip gelirken, birinde ise rakibiyle berabere kaldı. Yalçın'ın ekibi attığı 22 golle de Süper Lig'in en golcü takımı oldu. Sezona Avrupa Kupası ön eleme maçları oynayarak başlayan Yeni Malatyaspor, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak 16 puanla lig üçüncülüğüne yükseldi. Malatya ekibi istatistiki verileriyle de camiasının yüzünü güldürdü. 9 maç sonunda rakip filelere 22 gol gönderen Yeni Malatyaspor kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın ofansif hattı Kayserispor müsabakasında da görevini eksiksiz yerine getirirken, Jahovic attığı golle toplam gol sayısında 8'e ulaştı ve 9 golü bulunan Alanyaspor'lu Cisse'yi takibini sürdürdü.

Yeni Malayaspor Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa ve 11. haftasındaki Göztepe müsabakalarını deplasmanda oynayacak.

Sergen YalçınAvrupa KupasıYeni MalatyasporEleme MaçlarıKayserispor

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