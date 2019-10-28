Ligde haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti.



Mücadelenin ilk yarısında iki takım da önemli gol fırsatlarından yararlanamadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Trabzonspor, Martin Skrtel'in ceza sahası içinde elle oynamasından dolayı penaltı kazandı. Atışı 61. dakikada kullanan Daniel Sturridge, takımını öne geçiren golü kaydetti.



Geri düşmesinin ardından çabuk toparlanan Medipol Başakşehir, 65. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın ceza sahasında Enzo Crivelli'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Edin Visca, 67. dakikada atışı gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 1-1



Maçın 78. dakikasında Martin Skrtel'in ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçen turuncu-lacivertli uzatma dakikalarına bu skorla girdi. Mücadelenin 90+6. dakikasında Alexander Sörloth ile fileleri havalandıran bordo-mavili takım, skora denge getirdi ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 16'ya, Medipol Başakşehir ise 15'e çıkardı.







- Sörloth ve Sturridge'den gollere devam



Trabzonspor'un golcüleri Alexander Sörloth ve Daniel Sturridge, takımlarının gol yükünü çekmeye devam ediyor.



Medipol Başakşehir müsabakasında attığı golle bu sezon 6. kez fileleri havalandıran Norveçli Sörloth, ligde üst üste 4 maç gol sevinci yaşadı. Sörloth, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımı adına skoru değiştirdi.



Bordo-mavili kulübün bu sezonki flaş transferi Sturridge ise ligin 8. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçın ardından Medipol Başakşehir müsabakasında da fileleri havalandırdı.







- Başakşehir'in yenilmezlik serisi 7 maça çıktı



Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.



Ligin ilk 2 haftasını mağlubiyetle kapatan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında yaptığı 6 maçta mağlup olmamıştı. Sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.



Trabzonspor beraberliğiyle Medipol Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, ligde son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.







- Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi



Bordo-mavili takımın ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Süper Lig'de son olarak 5. haftada Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Trabzonspor, sonrasındaki Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü müsabakalarını kazandı.



Medipol Başakşehir ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, galibiyet serisini devam ettiremedi.







- Başakşehir, Trabzonspor'a geçit vermiyor



Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile yaptığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.



Bordo-mavili takıma karşı ligdeki son yenilgisini 2014-2015 sezonunun 2. yarısında yaşayan turuncu-lacivertli takım, sonrasındaki müsabakalarda rakibine mağlup olmadı.



Medipol Başakşehir, söz konusu süreçte Trabzonspor maçlarında 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.





