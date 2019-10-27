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Nefes kesen derbide sevinen taraf Beşiktaş oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Maç 1-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı

Spor / 27 Ekim 2019 Pazar 20:47
Nefes kesen derbide sevinen taraf Beşiktaş oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 69. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Abdullah Avcı yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan ve birçok oyuncusundan sakatlıklar nedeniyle yoksun olan Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte rahat bir nefes aldı. Bu sezon 3. galibiyetini alan siyah-beyazlılar 12 puana yükseldi. Sezona istediği gibi başlayamayan ve son 8 resmi maçında 1 galibiyet alan Galatasaray ise kötü gidişine 'dur' diyemedi. Dış sahada çıktığı son 10 derbide galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, 13 puanda kaldı.

Süper LigBeşiktaşGalatasaray

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