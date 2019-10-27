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Galatasaray doktorundan Falcao için flaş sözler!

Beşiktaş derbisinde sakatlığını gerekçe göstererek forma giymeyen Radamel Falcao için Galatasaray cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Spor / 27 Ekim 2019 Pazar 22:54
Galatasaray doktorundan Falcao için flaş sözler!

Aşil tendonundaki sakatlıktan ötürü formasından uzak kalan Kolombiyalı golcü Falcao'nun ne zaman takıma döneceği belirsizliğini korurken Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Beşiktaş maçı sonrası konuşan Yener İnce: 'Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynaması risk teşkil etmiyor ama oyuncunun da istemesi lazım. Falcao, ağrıları olduğunu söylüyor, onu zorla sahaya süremeyiz. Takım içerisine Falcao'nun ağrılarına benzer ağrıları olanlar var ama oynuyorlar. Falcao ağrılarının olmadığını söylediği andan itibaren oynayabilir' dedi.

Galatasaray

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