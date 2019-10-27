Beyaz Gazete Ana Sayfa

A Milli Erkek Hentbol Takımı'ndan asker selamı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme son maçında Belçika’yı 33-24’lük skorla mağlup etti. Bu skorla gruptan lider çıkıp play-off oynamaya hak kazanan A Milliler maç sonunda asker selamı verdiler.

Spor / 27 Ekim 2019 Pazar 20:48
A Milli Erkek Hentbol Takımı'ndan asker selamı

2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme maçlarındaki son maçına çıkan A Milliler, Belçika’yı ağırladı. Estonya maçından galip ayrılarak Belçika karşısına moralli başlayan A Milli Hentbol Takımı, ilk yarıyı 17-11’lik skorla önde kapatarak soyunma odasına gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü da da arttıran milliler, farkı daha da açarak maçı 33-24’lük skorla kazandı. Milliler bu skorla 4.gruptan lider olarak çıkarak play-off oynamaya hak kazandı.

Salon: Porsuk

Hakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)

Türkiye: Alp Eren Pektaş 6, Enis Harun Hacıoğlu, Onur Ersin 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Durmuş Ali Tınkır, Doruk Pehlivan 3, Uğur Erceylan 1, Mehmet Demirezen 3, Görkem Biçer 4, Baran Nalbantoğlu, Halil İbrahim Öztürk 6, Yunus Özmusul 1 (Coşkun Göktepe), Yiğüt Eröz, Çağlayan Öztürk 1, Cemal Kütahya 6, Özgür Sapak

Belçika: Nicholas Plessers (Jef Lettens, Kevin Sıraut), Simon Ooms 2, Sebastian Danessi 2, Brian Meulders 7, Julien Devisch 3, Kobe Serras, Tom Robyns 2, David Denert 2, Nemanja Kostic, Victor Regnier 1, Nathan Bolaers, Ilyas D’hansis, Quinten Colman 3, Jereon De Beule 2

İlk yarı: 17-11 (Türkiye lehine)

İki dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu, Cemal Kütahya, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan, Çağlayan Öztürk (Türkiye) De Beule, Regnier (2) (Belçika)

Avrupaİbrahim ÖztürkHentbolEstonyaBelçika

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar