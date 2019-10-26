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Trabzonspor'da kadro değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçında kadro değişikliğine gitmeyi planlıyor.

Spor / 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:16
Trabzonspor'da kadro değişiyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında sahasında Rusya’nın Krasnodar ekibine 2-0 mağlup olarak grupta işini zora sokan Trabzonspor, Süper Lig’e dönüyor. 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, Rus ekibi karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de değişiklikler yapacak. Sakatlıktan çıkan Obi Mikel’in de dönmesiyle birlikte hem savunma hattından hemde orta sahada bir dizi değişikliğe gidecek olan tecrübeli teknik adam, Süper Lig’de 4’te 4 yaparak Avrupa’da alınan kötü sonuçları unutturmayı planlıyor.

Savunmaya Hosseini ve Hüseyin Türkmen

Trabzonspor’da stoper bölgesindeki rotasyondan beklediği verimi alamayan Ünal Karaman’ın Krasnodar maçında sahaya sürdüğü Fernandes - Campi ikilisinin yerine Başakşehir maçında Hüseyin- Hosseini ikilisine geri dönmesi bekleniyor. Bordo-mavililer geride kalan 15 Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında Hüseyin- Hosseini’den daha çok verim aldığı ön plana çıktı.

Obi Mikel’in görev alması bekleniyor

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ve Krasnodar maçlarda forma giyemeyen Obi Mikel’in, Başakşehir ile deplasmanda oynanacak olan müsabakada forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı tamamen geçen Nijeryalı oyuncu teknik direktör Ünal Karaman’ın görev vermesi halinde formasına kavuşacak.

Daniel Sturridge belirsiz

Krasnodar ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Daniel Sturridge’nin durumu yarın yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Sol kasık ağrısı şikayeti nedeniyle Krasnodar maçında risk edilmeyen yıldız futbolcunun Başakşehir maçı kadrosunda olup olmayacağı yarın yapılacak antrenmanda netlik kazanacak. Sturridge’nin Başakşehir maçında 11’de başlamaması halinde Ünal Karaman’ın Krasnodar maçında 90 dakika görev verdiği Yusuf Sarı’yı 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

Trabzonspor Başakşehir maçı hazırlıklarına Krasnodar maçı sonrası hemen başlamıştı. Bugünü izinli geçiren Karadeniz ekibi, yarın hazırlıklarını sürdürecek.

TrabzonsporTeknik DirektörÜnal KaramanSüper LigAvrupa Ligi

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