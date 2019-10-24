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PFDK'dan Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Kurul, Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası verdi.

Spor / 24 Ekim 2019 Perşembe 17:44
PFDK'dan Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşan Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Çetin'in maç sonu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün oyuncusu Olarenwaju Ayobami Kayode ve MKE Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay'a 3'er maç men ve 13'er bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

PFDK'nin, MKE Ankaragücü'ne 49 bin, Beşiktaş'a 24 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu'na da 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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