Beşiktaş evinde Braga'ya kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Braga'yı konuk etti.



Siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 mağlup oldu.



Maç boyunca 3 topu direkten dönen siyah beyazlıların tek golü Umut Nayir'dan gelirken, Adem Ljajic'in kaçırdığı penaltı maçın kırılma anı oldu.



NET POZİSYONLAR BEŞİKTAŞ'TAN, GOLLER BRAGA'DAN



Taraftarının da desteğiyle maça etkili başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda oyunu domine eden taraftı. Siyah beyazlılar, henüz 5. dakikada gole çok yaklaşsa da Boyd'un aşırtmasında top direkten geri geldi. İlerleyen dakikalarda bu kez Adem Ljajic'in serbest vuruşunda golle burun buruna gelen Beşiktaş'a yine direk izin vermedi. Ancak 38. dakikada savunmanın yaptığı büyük hatayı affetmeyen Horta, Karius'tan dönen topu boş ağlara göndererek Braga'yı 1-0 öne geçirdi.







UMUT NAYİR 3 DAKİKADA ATTI



İkinci yarıda oyuna hamlesini yapan Abdullah Avcı, Kartal Yılmaz ve Umut Nayir gibi genç isimleri sahaya sürdü.



Beşiktaş'ın aradığı gol ise 71. dakikada Umut Nayır'dan geldi. 68'de oyuna giren genç golcü, 3 dakika sonra yakaladığı pozisyonda Ljajic'ten seken topu tamamlayarak skora dengeyi getirdi.







LJAJIC PENALTI KAÇIRDI



Golden 2 dakika sonra ise bir de penaltı kazanan Beşiktaş'ta beyaz noktanın başına geçen Ljajic, topu direğe nişanlayınca Kartal öne geçme fırsatını kaçırdı. Öte yandan Beşiktaş'ın böylece maçta 3. kez direği geçemedi. Dakikalar 80'i gösterirken hızlı gelişen Braga atağını golle sonuçlandıran Eduardo da Braga'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.



Bu sonuçla gruptaki 3. mağlubiyetini alan Beşiktaş, 0 puanda kalırken Braga 7 puana yükseldi.