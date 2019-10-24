Beşiktaş-Braga (CANLI )

Beşiktaş:0 - Braga:1



MAÇTAN DAKİKALAR;





51' Novais'in ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı şutu kaleci Karius kornere çeldi.



51' Maçta bu dakikaya kadar ikisi ev sahibi ekip ve biri de konuk ekip adına olmak üzere toplam üç şutta direkler gole izin vermedi.

46' İkinci yarının ilk şutu Galeno'nun ayağından Braga adına geldi ama meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



45' İkinci devre başladı.



İLK YARI SONA ERDİ

38' Gol... Beşiktaş 0-1 Braga (Ricardo Horta)



38' Beşiktaş orta sahasında gelen top kaybı sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Galeno karşı karşıya kaldı ve şutu attı. Kaleci Karius ilk pozisyonda başarılı olsa da seken topu önünde bulan Ricardo Horta boş kaleye vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.



33' Beşiktaş zaman zaman yaptığı etkili baskılarla rakibini hataya sürüklese de bu dakikaya kadar oyunu rakip alana yıkma konusunda sorunlar yaşadı.

26' Elneny'nin harika pasında hareketlenen Rebocho topu düzeltip sağ ayağıyla ortaladı. Savunmanın ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Matheus topu çelmeyi başardı.



25' Sol kanatta topla buluşan ve önündeki boş alanı değerlendiren Caner arka direğe ortalamak istedi ancak kaleci topu kontrol etmeyi başardı.

15' Konuk ekip bu dakikalarda topla oynama üstünlüğünü ele aldı ve çok adamla rakip sahaya yerleşti.



12' Ev sahibi ekipte Gökhan Gönül ve Douglas'ın sakatlıkları sebebiyle bugün sağ bek pozisyonunda Necip Uysal görev yapıyor.



9' Braga savunmada pas yaparak oyun kurmak istiyor fakat Beşiktaş'ın ön alandaki baskısı karşısında topu ön alana taşımakta zorluk yaşadılar.



7' Sağ taraftan ceza sahasına giren Güven Yalçın topu içeri çevirdi. Herkesi geçen top ters taraftaki Rebocho'nun önünde kaldı fakat Portekizli sol bekin vuruşunda savunma araya girdi.



4' Caner'in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahasındaki Boyd'un önünde kaldı. Boyd'un yaptığı aşırtma vuruşta top kaleciyi geçip yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



1' Maç başladı.



Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş, çıkış arıyor.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven



Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno