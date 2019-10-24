EFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Avusturya ekibi Wolfsberger karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.



Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bir sonraki hafta Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile Avusturya'da karşılaşacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.







OKAN BURUK'UN İLK GALİBİYETİ



UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Wolfsberger'i 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk bir ilki yaşadı. Teknik adam olarak Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez mücadele eden Buruk, Wolfsberger maçıyla birlikte ilk kez Avrupa'da galibiyet sevinci yaşadı.



Okan Buruk'un öğrencileri bundan önce oynadığı 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2 de Avrupa Ligi grup müsabakasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmişti.



