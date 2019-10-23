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Yat yarışları nefes kesti!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük yelken yarışı olan American Hospital The Bodrum Cup havadan görüntülendi. 180 yatın mücadele ettiği yarışın 2’inci gününde Bodrum-Kisebükü etabı gerçekleşti.

Spor / 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:03
Yat yarışları nefes kesti!
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Bu yıl 31'incisi düzenlenen ve Dünyanın sayılı Türkiye'nin ise en büyük yelken yarışları olan The Bodrum Cup'ın 2'inci gününde Bodrum - Kisebükü etabı yapıldı. 180 yelkenli yatın katıldığı yarışta sporcular kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman fırtına dinmesiyle yelkenli teknelerin ilerlemesi zorlaştı. Yabancı teknelerinde katıldığı yarışın 2'inci gününde denizde renkli görüntüler oluştu.

Yarışlar havandan da görüntülenirken, sponsorlar arasında bulunan Türk Hava Yollarının açtığı dev Türk bayraklı yelken ise dikkatleri üzerine çekti.

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