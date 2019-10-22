Galatasaray yine kazanamadı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid ile karşı karşıya geldi.



Sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğerek sahadan puansız ayrıldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.



Terim, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Real Madrid maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi.







Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Mariano, Nagatomo, Donk ve Seri'yi oynattı. Şener Özbayraklı, Ömer Bayram ve Emre Mor, Real Madrid maçında yedekler arasında otururken, Emre Taşdemir kadroya alınmadı.



Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone 11'i ile çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yer aldı.







FALCAO VE LEMİNA KADRODA YOK



Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao ile Mario Lemina kadroya alınmadı.



Aşil tendonundan sakatlığı bulunan yıldız golcü Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da görev yapamadı.



Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını kaçıran Lemina ise hafta sonunda takımla çalışmalara başlamasına rağmen antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil edilmedi.





