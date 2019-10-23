Galatasaray'ın Avrupa'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında evinde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç (6 mağlubiyet, 3 beraberlik) olan sarı-kırmızılılar bu kötü seriyi de bitiremedi. Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Cimbom sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.