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Galatasaray'ın Avrupa'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Galatasaray, Real Madrid mağlubiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.

Spor / 23 Ekim 2019 Çarşamba 00:11
Galatasaray'ın Avrupa'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında evinde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç (6 mağlubiyet, 3 beraberlik) olan sarı-kırmızılılar bu kötü seriyi de bitiremedi. Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Cimbom sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.

AvrupaCimbomMoskovaGalatasarayReal Madrid

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