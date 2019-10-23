Beyaz Gazete Ana Sayfa

Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’da Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yöneticilerin basın toplantısı düzenlediği salonu, eski Başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi bellerinde silahlarla bastı. Yaşanan gerginlik esnasında şahıslardan birisinin elini beline götürerek silah çekmeye çalışması görevliler tarafından engellendi.

Spor / 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:03
Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı

Başkan Çetin düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan 3 kişiye görevliler engel olmaya çalışınca bir anda arbede yaşandı. Şahıslardan birisi olay anında elini beline götürerek yanında bulunan silahı çekmek istese de buna görevliler engel oldu. Ardından şahıslar binadan çıkarıldı. Sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinden araçla uzaklaşan eski Başkan Süleyman Urkay ve Tuncay Berber polis tarafından kulüp binasına yakın bir yerde gözaltına alındı. Süleyman Urkay'ın kardeşi Zafer Urkay'ın yakalanması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

PolisArbede

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar