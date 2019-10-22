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Galatasaray - Real Madrid (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

Spor / 22 Ekim 2019 Salı 20:59
Galatasaray - Real Madrid (CANLI)

GALATASARAY:0  - REAL MADRİD:1
MAÇTAN DAKİKALAR;

45' İkinci devre başladı.
45' İlk devre sona erdi.

41' Galatasaray'da Andone sol kanattan son çizgiye inmeye çalıştı. İçeri çevirdiği topa ise Carvajal müdahale etti. Sarı-kırmızılılar köşe vuruşu kullanacak.
33' Sol kanattan gelişen hücumda top kale önündeki Belhanda'nın bir adım önünden geçince pozisyon kaçtı.

31' Real Madrid topu biraz alıp tempoyu düşürmeye gayret ediyor.

28' Real Madrid bu dakikalarda rakip yarı sahaya yerleşip top çeviriyor.

27' Ceza sahasının sol çaprazında Luyindama ile bire birde kalan Hazard'ın vuruşu Muslera'nın kucağında kaldı.

25' Galatasaray'ın şu ana kadar %61'lik top hakimiyeti bulunuyor. Buna karşın Real Madrid geçiş hücumlarıyla pek çok tehlike üretti.

24' Rodrygo'nun sağ kanattan Benzema'ya doğru yaptığı ortayı Muslera kontrol etti.

23' Real Madrid'in yakaladığı hızlı hücum fırsatında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo'nun vuruşu yandan auta gitti.

22' Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortaya yakın direkte Andone kafasını vurdu. Top üstten auta gitti.

18' Şu ana kadar golün gelmemesi sürpriz olurdu. İki takım da birçok pozisyona girdi. Ama golü bulan Real Madrid oldu.

18' Gol...Galatasaray 0-1 Real Madrid (Kroos)
11' Savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Babel iyi kontrol yapamayınca top auta gitti.

10' Seri'nin kullandığı serbest vuruşta Andone ceza sahasında bomboş kaldı. Vuruşunu Courtois kornere çeldi.

9' Belhanda'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Andone'nin şutunu Courtois çelmeyi başardı.
8' Real Madrid tehlikeli geldi, Kroos'un şutunda Donk'a çarparak top kornere çıktı.
1' Karşılaşma başladı

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

HazardBabelTürk Telekom

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