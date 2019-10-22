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Fenerbahçe'de hedef Mykolenko

Fenerbahçe’nin, Dinamo Kiev’de forma giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko ile ilgilendiği iddia edildi. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Mykolenko devre arasında Fenerbahçe forması giyecek.

Spor / 22 Ekim 2019 Salı 12:39
Fenerbahçe'de hedef Mykolenko

Fenerbahçe, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko’nun peşinde. Ukrayna basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin gözlemcilerinin Mykolenko’yu izlediği ve teknik heyete olumlu rapor verildiği iddia edildi. Fenerbahçe’de sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov’un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu. Kaldırım’ın yaşadığı sakatlık sonrası büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar’a sol tarafta şans vermişti. Bugün İtalya’da çıkan Kolarov’un Roma ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı haberleri üzerine sarı-lacivertliler Mykolenko ile ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon Dinamo Kiev formasıyla 9 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Teknik DirektörUkraynaFenerbahçeHasan Ali KaldırımDinamo Kiev

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