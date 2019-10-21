Serkan Kırıntılı'dan tarihi hata!

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maçın başında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının henüz 20. saniyesinde topu ceza sahası dışında elle tutması nedeniyle kırmızı kart gördü.



FENERBAHÇE MAÇINDA YOK



20. saniyede kırmızı kart gören deneyimli kaleci Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kartını görerek tarihe geçti. Öte yandan 34 yaşındaki kaleci, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.



O anlar objektiflere işte böyle yansıdı:















İşte İttifak Holding Konyaspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon https://t.co/52hF28UcEb pic.twitter.com/siCDGUTDdy — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 21, 2019