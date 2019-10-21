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Serkan Kırıntılı'dan tarihi hata!

Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde kırmızı kart gördü. Serkan'ın bu kırmızısı Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kartı olarak tarihe geçti

Spor / 21 Ekim 2019 Pazartesi 22:17
Serkan Kırıntılı'dan tarihi hata!

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maçın başında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının henüz 20. saniyesinde topu ceza sahası dışında elle tutması nedeniyle kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

20. saniyede kırmızı kart gören deneyimli kaleci Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kartını görerek tarihe geçti. Öte yandan 34 yaşındaki kaleci, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

O anlar objektiflere işte böyle yansıdı:







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