Başkan Koç 'Zevksiz bir maçtı'

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, karşılaşmanın ortada geçen bir maç olduğunu ifade ederek, “Başta Denizlispor başkanı, yönetimi ve buraya geldiğimizden beri bizle ilgilenenlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizler de onları ağırlayabiliriz. Zevksiz bir maçtı aslında, ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Biz kazandık Allah'a şükür, ihtiyacımız vardı buna. Ama birkaç vites daha atmamız lazım. Önemli olan kazanmaktı bugün kazandık ama ideal kadromuz daha sağlıklı ve sık bir şekilde oynadıkça ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim” dedi.



