Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! 16 sandık açıldı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



OY SAYIMI BAŞLADI



Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme 17.00 itibariyle işlemi sona erdi. 8 bin 644 genel kurul üyesinin katılım sağladığı seçimde, kongre divan başkanlığı sandıkları açarak oyların sayımına geçti. Başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte oy sayma işlemini takip ediyor.



Beşiktaş'ta açılan 16. sandık sonunda adaylardan Ahmet Nur Çebi yarışı önde götürüyor.



Ahmet Nur Çebi: 4015



Serdal Adalı: 2311



Hürser Tekinoktay: 458



Adayların yönetim kurulu listesi



Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:



Ahmet Nur Çebi:



Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay



Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci



Serdal Adalı:



Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu



Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora



Hürser Tekinoktay:



Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu



Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

