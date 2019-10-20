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Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! 16 sandık açıldı

Siyah-beyazlı kulüpte yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştiriliyor.

Spor / 20 Ekim 2019 Pazar 20:20
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! 16 sandık açıldı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

OY SAYIMI BAŞLADI

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme 17.00 itibariyle işlemi sona erdi. 8 bin 644 genel kurul üyesinin katılım sağladığı seçimde, kongre divan başkanlığı sandıkları açarak oyların sayımına geçti. Başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte oy sayma işlemini takip ediyor.

Beşiktaş'ta açılan 16. sandık sonunda adaylardan Ahmet Nur Çebi yarışı önde götürüyor.

Ahmet Nur Çebi: 4015

Serdal Adalı: 2311

Hürser Tekinoktay: 458

Adayların yönetim kurulu listesi

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

Başkan AdayıDivan BaşkanlığıAhmet Nur ÇebiFaruk ÖztürkHüseyin Yücel

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