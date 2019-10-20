Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme 17.00 itibariyle işlemi sona erdi. 8 bin 644 genel kurul üyesinin katılım sağladığı seçimde, kongre divan başkanlığı sandıkları açarak oyların sayımına geçti.



AHMET NUR ÇEBİ GARANTİLEDİ



Sandık sayımı henüz bitmedi ancak Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Serdal Adalı ve ekibi, yeni başkan Çebi'yi tebrik ederek salondan ayrıldı.



16. sandık sonunda adaylardan Ahmet Nur Çebi farkı iyice açtı:



Ahmet Nur Çebi: 4015



Serdal Adalı: 2311



Hürser Tekinoktay: 458



Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:



Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay



Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci



"Güçlü bir Beşiktaş için çalışmalara başlıyoruz"



Seçim sonrası açıklamaya yapan yeni başkan, "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla" dedi.



Bakan Kasapoğlu'ndan Çebi'ye tebrik



Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum.' ifadelerini kullandı.



Ahmet Nur Çebi kimdir?



Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü. TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı.



Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

